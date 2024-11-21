Белоусов взялся за Бескидский тоннель: Россия запустила МБР по Украине

При этом украинские военные ранее замечали, что в ходе массированного ракетного удара со стороны России их ракеты проявляли необычное поведение — они двигались быстрее, были мощнее и более маневренными.

Украинским силам не удалось сбить русскую МБР, а ключевой оборонный завод в Днепропетровске, «Южмаш», был полностью уничтожен.

Если информация подтвердится, это может стать явным сигналом для Киева. На данный момент не уточняется, какая именно межконтинентальная баллистическая ракета могла быть запущена. Первой, что приходит на ум, является Р-35М, известная в классификации НАТО как «Сатана». Более конкретно, речь идет о ее неядерной модификации.

По сути, неядерная МБР могла быть выбрана для удара по Украине по нескольким причинам: во-первых, как знак и предупреждение; во-вторых, из-за высокой скорости и мощности. В этом случае даже система Patriot, неспособная перехватить «Кинжал», не смогла бы справиться с угрозой.

Однако стоит отметить, что использование неядерного варианта «Сатаны», обладающего значительной мощностью, кардинально отличается от удара ракетой «Рубеж». Эта ракета имеет высокую стоимость, чтобы направить ее на завод, даже если он стратегически важен, а по мощностным характеристикам, согласно украинским данным, эквивалентна трем «Искандерам». Возникает вопрос, что окажется дешевле и эффективнее. На первый взгляд, это похоже на дезинформацию с целью получения от Запада очередной батареи ЗРК Patriot. Ожидаются официальные разъяснения.