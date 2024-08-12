Белоусов назвал неожиданное условие, которое поможет победить на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов на открытии военно-технического форума «Армия-2024» в Кубинке назвал четыре ключевых составляющих, которые помогут РФ победить в современном военном конфликте с Западом. Среди них, по мнению главы оборонного ведомства, формирование эффективной системы командования с применением искусственного интеллекта (ИИ), сообщает «Царьград» .

В ходе выступления в Подмосковье Белоусов назвал спецоперацию на Украине «вооруженным противостоянием России и коллективного Запада». По мнению министра, этот конфликт начался из-за того, что США хотят сохранить свое доминирование в мире.

Добиться победы в таком противостоянии можно с использованием четырех составляющих, заявил Белоусов.

Помимо создания качественной системы командования с использованием ИИ, считает министр, для этого также необходимо применять в конфликте военных роботов и беспилотники, а также качественно готовить командный состав. Кроме этого, еще одно условие победы — это передача в войска современного и высокоточного оружия.