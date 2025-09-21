Белоусов до жути напугал страны Запада лишь намеком на посещение парада в Сербии

Вучич сказал, что визит Белоусова на парад в Белграде вызвал страх у Запада

Посольства западных государств испугались, что на наиболее крупный за несколько лет военный парад «Сила единства» 20 сентября в Сербии прибудет российский министр обороны Андрей Белоусов. После этого политики попытались надавить на Белград, рассказал президент государства Александр Вучич, сообщает РИА Новости .

Военный парад, который был приурочен к Дню сербского единства, свободы, национального флага 15 сентября, провели 20-го числа. Он был организован рядом с правительственным комплексом «Палата Сербия». Мероприятие также посетили президенты ОАЭ, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, командующий нацгвардией американского штата Огайо, руководство министерств обороны Франции, Азербайджана, Китая, Кипра, Венгрии, а также дипломаты.

Сотрудники западных посольств выяснили, что на мероприятие едут неназванные высокопоставленные чиновники. После этого они позвонили руководству Сербии.

«Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно», — спросили тогда у Вучича.

Однако специальным гостем был президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Зайдет Аль Нахайан. О том, что политик приедет на мероприятие, знали всего несколько людей.

