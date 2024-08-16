Белоруссия назвала высоким риск вооруженных провокаций со стороны Украины

сегодня в 13:00

Белорусский министр обороны Виктор Хренин оценил риск осуществления вооруженных провокаций со стороны Украины как высокий, сообщает БЕЛТА .

По его словам, на южном операционном направлении по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. ВСУ и украинские пограничники занимаются усилением системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны.

«На всех участках вдоль госграницы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и СБУ», — сказал Хренин.

Он добавил, что Украина в непрерывном режиме занимается разведкой с применением дронов, которые зачастую нарушают воздушное пространство Белоруссии.

«В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций», — подчеркнул Хренин.

К участию в подобных мероприятиях могут быть привлечены в том числе белорусские нацформирования, заключил глава Минобороны республики.