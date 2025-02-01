Выдвинув предложение наложить блокаду Ленинграда, сенатор из Чехии Мирослава Немцова признала, что является наследницей злодеяний фашистов, которые были осуждены во время Нюрнбергского трибунала. Также она оскорбила память людей, умерших во время этого события, и опозорила память собственного народа, который восстал против нацистов в мае 1945 года, рассказал РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Политик напомнил, что Пражская операция закончилась 11 мая 1945 года, то есть после того, как Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. Во время освобождения территории современной Чехии умерли 12 тыс. солдат СССР.

Губернатор Петербурга сожалеет о том, что живые ветераны не осудили Немцову за высказывания. Также они должны были потребовать ее отставки.

«Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы «Бата»», — отметил Беглов.

Ранее чешский сенатор Мирослава Немцова потребовала на своей странице соцсети X повторить блокаду Ленинграду времен Великой Отечественной.

Осада города началась 8 сентября 1941 года и продолжалась практически 900 дней. Ее прорвали 18 января 1943 года. Но полностью Ленинград освободили лишь 27 января 1944 года.