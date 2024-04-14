Базы НАТО, расположенные на территории Украины, станут целями для России в том случае, если альянс откажет помощь ВСУ, пишет «Царьград» , цитируя слова заместителя главы МИД РФ Александра Грушко.

Если НАТО вновь окажет помощь ВСУ и создаст свои базы на территории Украины, то Россия может ударить по ним, добавил дипломат.

По словам Грушко, российские военные уже наносили удар по базам НАТО в 2022 году. Тогда это стало неожиданностью для всех, ведь базы находились на западной окраине страны.

Однако НАТО не следует забывать об этом, потому что Россия может повторить такие удары. Запад должен помнить, к каким последствиям приведет помощь Украине.

Хотя сам альянс объясняет свои действия желанием решить конфликт между странами, эти действия только разжигают агрессию, заключил Грушко.