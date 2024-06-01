сегодня в 23:50

Балицкий: женщина с дочерью погибли при обстреле ВСУ Новогоровки в Запорожье

Киевские боевики обстреляли запорожское село Новогоровка, в результате чего погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram .

«Женщина погибла на месте, девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание», — уточнил он.

РИА Новости отмечает, что украинские силы сбросили на многоквартирный жилой дом управляемую высокоточную бомбу GBU-39 производства США.

Новогоровка в Запорожской области на текущей неделе уже подвергалась обстрелу со стороны ВСУ. В четверг боевики ударили по местной школе.