Байден заболел коронавирусной инфекцией

Байден должен был выступать на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе.

Его организаторы заявили, что Байден заразился коронавирусом.

Белый дом подтвердил, что Байден заразился коронавирусом, но американский лидер вакцинирован и имеет мягкие симптомы, указывает российское агентство со ссылкой на в Newsweek.

UNIDOSUS является крупнейшей в США некоммерческой организацией по защите интересов латиноамериканцев.