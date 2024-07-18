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Байден заболел коронавирусной инфекцией

Байден пропустит мероприятие из-за коронавирусной инфекции
Политика

Президент США Джо Байден пропустит мероприятие из-за коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Байден должен был выступать на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе.

Его организаторы заявили, что Байден заразился коронавирусом.

Белый дом подтвердил, что Байден заразился коронавирусом, но американский лидер вакцинирован и имеет мягкие симптомы, указывает российское агентство со ссылкой на в Newsweek.

UNIDOSUS является крупнейшей в США некоммерческой организацией по защите интересов латиноамериканцев.