Байден считает, что хорошо справился на дебатах с Трампом

Американский лидер Джо Байден, несмотря на критику выступления на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, считает, что проделал хорошую работу. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее СМИ писали, что в Демократической партии наблюдается паника после выступления Байдена. Вице-президент Камала Харрис отметила, что глава государства начал дискуссию не лучшим образом.

«Я думаю, что мы хорошо справились… Сложно вести дебаты со лжецом», — сказал после мероприятия Байден.

Он подчеркнул, что, по подсчетам New York Times, его соперник на дебатах соврал 26 раз. А когда корреспонденты спросили его о болезни, то президент рассказал, что у него болит горло.

ТВ-дебаты между Байденом и Трампом прошли в США вечером 27 июня по местному времени. Их транслировали в прямом эфире. Политики обвинили друг друга в провале экономики, миграционной политике и внешней деятельности страны.