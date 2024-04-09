Байден продлил «вредоносность» России еще на год

Президент США Джо Байден продлил на год действие антироссийских санкций против России в рамках «национальной чрезвычайной ситуации», пишут « Ведомости » со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Белого дома.

Глава Белого дома ссылается на принятый в апреле 2021 года документ, который был призван бороться с угрозами, которые несет «вредоносная деятельность правительства» России.

Вред США, как указано в уведомлении, приносят нарушения принципа проведения демократических выборов, киберугрозы, подкуп иностранных правительств.

Ранее во вторник замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис поставил под сомнение принятие очередного, 14-го пакета санкций против России этой весной.