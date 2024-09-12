Байден примерил кепку с логотипом предвыборной кампании Трампа

Американский президент Джо Байден примерил кепку с логотипом кампании кандидата на пост главы страны, республиканца Дональда Трампа во время посещения пожарной части в Пенсильвании, сообщает РБК .

Глава государства приехал в пожарную часть по случаю 23-й годовщины со дня терактов 11 сентября.

Фото Байдена в кепке оппонента демократов на выборах опубликовал штаб Трампа.

«Спасибо за поддержку, Джо!» — написано в посте в соцсети.

По данным The Daily Beast, этот снимок вызвал бурную реакцию в Сети. Например, сторонники республиканцев считают, что Байден был «покорен» заявлениями Трампа на дебатах с кандидатом от демократов Камалой Харрис.

Выборы в США состоятся в ноябре.

11 сентября 2001 года в США террористы из группировки «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один атаковал Пентагон. Последний последовал в сторону Вашингтона, но не долетел до цели. В результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Этот теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

*Террористическая организация, запрещенная в России.