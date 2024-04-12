Президент США выступил в поддержку Израиля перед угрозой атаки Ирана

Президент США Джо Байден предупредил Тегеран о последствиях планируемой атаки на Израиль, пишет РИА Новости .

Американский лидер заявил, что Тегеран не выиграет, если решит применить силу в ответ на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

В Вашингтоне пообещали продолжать оказывать Израилю всю необходимую военную помощь, несмотря на складывающуюся ситуацию.

Ранее СМИ сообщали, что США перебрасывают военное подкрепление на Ближний Восток в ожидании масштабной атаки Ирана на Израиль.