Байден породил новый мем своим эпичным исчезновением в джунглях

Соцсети обсуждают новый мем с Байденом из-за его выступления в джунглях

Уходящий президент США Джо Байден первым среди всех американских лидеров посетил тропические леса Амазонки. Его выступление там породило новый мем — соцсети обсуждают, как политик завершил свою речь, молча развернулся и начал удаляться в джунгли, называя его действия «уходом в закат».

Выступление Байдена опубликовал YouTube-канал американской кабельной сети C-SPAN. В ходе своей речи хозяин Белого дома призвал будущие поколения защищать природу Амазонии.

«Самые эффективные решения для борьбы с изменением климата находятся вокруг нас, в лесах мира. Деревья выдыхают углекислый газ из атмосферы. И тем не менее каждую минуту мир вырубает лес, эквивалентный десяти футбольным полям», — сказал демократ.

Байден также обратил внимание, что будущий президент США Дональд Трамп может изменить политику Вашингтона в области климата.