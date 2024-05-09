Байден попытался оправдать инфляцию неверными экономическими данными

Действующий американский лидер Джо Байден попытался переложить ответственность за рост инфляции на своего предшественника Дональда Трампа и привел неверные экономические данные, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

«Она (инфляция — ред.) была 9%, когда я пришел к власти», — указал он в интервью.

Однако телеканал на сайте указал, что в июне 2022 года, когда Байден уже был президентом, инфляция достигла рекордных 9,1%. Он пришел к власти в январе 2021 года, когда инфляция составляла лишь 1,4%.

При этом инфляция уже достигла своего 40-летнего максимума. Сейчас ее рост замедлился. Федеральная резервная система еще не понизила учетную ставку.