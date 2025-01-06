Байден огрызнулся на журналистов после вопроса о своих умственных способностях

Американский президент Джо Байден резко ответил журналистам, спросившим его о возрасте и умственных способностях, сообщает URA.ru .

«Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь», — сказал глава государства.

Он добавил, что знает, как мыслят мировые лидеры.

Кроме того, по его словам, инициативы республиканцев принять проекты законов по миграционному кризису и ситуации на границе в стране смешны. Он считает, из-за избранного президента Дональда Трампа не был принят согласованный администрацией Байдена документ, касающийся ужесточения контроля на юге Штатов.