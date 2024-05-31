Байден назвал «формулу мира» для Израиля и ХАМАС

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Президент США включил в сделку по сектору Газы прекращение огня и вывод войск

Президент США Джа Байден озвучил условия сделки по сектору Газы — прекращение огня, вывод войск, обмен заложниками и восстановление города, пишет ТАСС.

Новые предложения Израиля были переданы ХАМАС через Катар, сказал Байден, выступая в Белом доме.

За шесть недель первой фазы предполагается прекратить огонь, отвести подразделения ЦАХАЛ из Палестины и наладить гуманитарную помощь.

Далее планируется обмен заложниками. На третьем этапе сделки авторы документа считают целесообразным восстановление сектора Газа, отметил американский лидер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда ХАМАС из сектора Газа атаковали израильскую территорию. В ответ Израиль начал ответную военную операцию.