Байден и Трамп встретились в Белом доме для мирной передачи власти
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Действующий президент США Джо Байден 13 ноября встретился в Белом доме с избранным президентом Америки Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
Действующий и будущий лидеры Америки встретились для передачи власти. Байден согласился, что должен передать полномочия Трампу в мирном порядке.
В Сети появилось первое фото со встречи Байдена и Трампа. В кадр попал момент рукопожатия двух лидеров Америки на фоне камина.
Накануне Белый дом сообщал, что Байден пригласил Трампа в рамках процесса мирной передачи власти избранному президенту США. Перед началом встречи политики обещали провести протокольную съемку в Овальном кабинете.