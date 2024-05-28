Байден и Де Кроо обсудят помощь Украине и российские активы 31 мая

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо прибудет в Белый дом, где обсудит с американским лидером Джо Байденом помощь Украине и использование замороженных российских активов, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Встреча намечена на 31 мая. Стороны, по словам Жан-Пьер, также «подтвердят тесное партнерство между США и Бельгией по реагированию на международные вызовы».

Совет Евросоюза ранее обязал финансовые институты блока, в которых заморожено более 210 млрд евро российских активов, перечислять дважды в год доходы от их реинвестирования Еврокомиссии. Она направит 90% средств на оружие Украине, а 10% — на программы экономической помощи Киеву. В Брюсселе таким образом хотят собирать 2,5-3 млрд евро в год.

При этом помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявлял, что России не вернут замороженные 300 млрд долларов, пока Москва не заплатит за СВО. Россия же намерена бессрочно оспаривать замораживание своих активов и будет прорабатывать ответные меры.