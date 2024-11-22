В последние годы Россия и Китай сильно сблизились, сотрудничая не только в экономике, но и поддерживая друг друга на международной арене. Это особенно заметно в работе ООН, где мнения дипломатов из обеих стран по ключевым вопросам обычно совпадают. Однако, как сообщают китайские журналисты, на недавнем заседании Совбеза ООН произошло редкое событие — позиции Москвы и Пекина разошлись, как пишет издание Baidu.

В Совбезе ООН прошло голосование по резолюции, предложенной Великобританией и Сьерра-Леоне, касающейся кризиса в Судане. По данным Baidu, результаты оказались неожиданными: 14 стран, включая США и Китай, поддержали резолюцию. Согласие этих двух держав редко наблюдается, но более всего удивила реакция России, которая воспользовалась правом вето и заблокировала документ.

Британские дипломаты были в ярости от действий российских коллег, а представители Китая также были озадачены. Позже российская сторона объяснила свои действия. Зампред представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал на недостатки в резолюции, которые давали возможность вмешательства Лондона в суданские дела и подрывали легитимность властей Судана. Поэтому Россия решила заблокировать резолюцию, что, по мнению китайских журналистов, заслуживает уважения, поскольку российские дипломаты остались верны своим принципам.

«Россия всегда выступала за уважение национального суверенитета и считает, что внешнее вмешательство зачастую лишь обостряет региональные конфликты», — отметили в КНР.