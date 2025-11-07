Азербайджан проводит реформу армии в соответствии со стандартами НАТО

Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией Североатлантического альянса, в состав которой вошли представители Турции, США, Франции и других стран-участниц.

«Армия Азербайджана приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией», — подчеркнул глава государства.

В рамках сотрудничества с альянсом в Баку был проведен учебный курс «Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений сухопутных войск» для 40 представителей НАТО.

Партнерство между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом осуществляется с 2008 года в рамках программы «Расширение военного образования» и включает такие направления как реформа оборонного сектора, противодействие терроризму и совместные научные проекты.