Азербайджан готовится к суду с Россией из-за крушения самолета AZAL
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Баку собирается подать иск против России в международные суды после крушения самолета авиакомпании AZAL. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет ТАСС.
Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года. Тогда самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился возле казахстанского города Актау.
Азербайджанская сторона требует выплатить компенсации родственникам погибших и тем, кто пострадал в этой авиакатастрофе. Тогда на борту самолета находились 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа. Спаслись 29 человек, среди которых 9 граждан России. Всего на борту было 16 россиян, согласно спискам пассажиров.
Выжившие бортпроводники и пострадавшие пассажиры рассказали, что слышали взрыв, когда самолет пролетал над Грозным. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев утверждает, что на самолет было совершено внешнее воздействие. Эту информацию подтвердило МЧС Казахстана.
«Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: „следствие продолжается“. Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции. Расследование катастрофы малайзийского „Боинга“ продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется», — заявил Алиев.