Азербайджан готовится к суду с Россией из-за крушения самолета AZAL

Баку собирается подать иск против России в международные суды после крушения самолета авиакомпании AZAL. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет ТАСС .

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года. Тогда самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился возле казахстанского города Актау.

Азербайджанская сторона требует выплатить компенсации родственникам погибших и тем, кто пострадал в этой авиакатастрофе. Тогда на борту самолета находились 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа. Спаслись 29 человек, среди которых 9 граждан России. Всего на борту было 16 россиян, согласно спискам пассажиров.

Выжившие бортпроводники и пострадавшие пассажиры рассказали, что слышали взрыв, когда самолет пролетал над Грозным. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев утверждает, что на самолет было совершено внешнее воздействие. Эту информацию подтвердило МЧС Казахстана.

«Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: „следствие продолжается“. Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции. Расследование катастрофы малайзийского „Боинга“ продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется», — заявил Алиев.