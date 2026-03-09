Axios: Уиткофф и Кушнер поедут в Израиль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

«Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху», — говорится в сообщении.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов, расположенных в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, ряд ближневосточных стран ввел запрет на использование своего воздушного пространства.

