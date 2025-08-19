Axios: Трамп провел телефонные переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Детали беседы пока не раскрываются.

Ранее Трамп анонсировал возможность созвона с Путиным после завершения консультаций с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Поступала противоречивая информация о якобы состоявшемся разговоре двух лидеров.

Официальные комментарии из Белого дома и Кремля пока не поступали.