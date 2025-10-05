Axios: Нетаньяху расценил как отказ ответ ХАМАС на предложение по Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал американскому лидеру Дональду Трампу, что считает отказом ответ палестинского движения ХАМАС на предложение по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает ТАСС .

Как пишет портал Axios, Нетаньяху и Трамп 3 октября после ответа ХАМАС на предложение президента США поговорили по телефону. В ходе беседы премьер Израиля сказал, что праздновать нечего, а ответ движения ничего не значит.

Кроме того, Нетаньяху дал американскому президенту понять, что считает этот ответ отказом от предложенного плана Трампа.

Трамп с помощью ненормативной лексики сказал Нетаньяху, что тот настроен очень негативно.

«Это победа, примите ее», — так ответил, по словам источников, президент США.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.