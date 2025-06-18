Автор шлягера «Капибара» свяжется с Макроном из-за видео с Зеленским под его хит

Российский автор хита «Капибара» Алексей Плужников (Сто-Личный Она-Нас) заявил, что напишет французскому президенту Эммануэлю Макрона из-за того, что политик использовал его песню для видео с саммита «Группы семи». По словам музыканта, он уведомит французского лидера о своем авторстве, а также снимет клип на эту композицию, сообщает «Подъем» .

Ранее Макрон в соцсетях опубликовал видео с саммита G7, сопроводив ролик треком «Капибара». На кадры попали сам французский лидер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Украины Владимир Зеленский и другие политики.

Автор «Капибары» признался, что был удивлен выбором Макрона. Вместе с тем Плужников предположил, что многие люди даже не знают, что «Капибара» — это российская песня.

«Мне скинули знакомые — удивился. <…> Я не думаю, что он (Макрон — ред.) лично выбирает трек, просто взяли трендовую песню», — сказал создатель хита.

Музыкант считает, что теперь «Капибара» станет еще популярнее. Однако Плужников признался, что не хотел бы, чтобы «это все в политику ушло».

«У меня трек про зверья, а не про политику», — высказался Сто-Личный Она-Нас.