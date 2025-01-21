Австрия или Чили: политолог перечислил страны для встречи Путина и Трампа

Политолог Гращенков: встреча Путина и Трампа может пройти в Австрии или Бразилии

Политолог Илья Гращенков заявил, что для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа идеально подошла бы Австрия, сообщает Инфо24 .

«Австрия еще со времен Советского союза была таким государством, где советская власть часто проводила встречи», — сказал эксперт.

По его словам, для этой цели также отлично подошли бы страны Южной Америки: Аргентина, Бразилия и Чили, с ним и у РФ, и у США хорошие отношения. Не подойдут Венесуэла или Куба.

Еще один хороший вариант, по мнению Гращенкова — это Азербайджан: это страна постсоветского пространства, которая сумела оставить нормальные отношения с Россией.

В целом место встречи двух президентов должно выбираться не с позиции доминирования: ни одна из стран не должна пытаться «навязать свое». В идеале переговоры должны решить сразу несколько проблем, добавил эксперт.

Дональд Трамп официально вступил в должность на пост главы США. Он заявил, что в ближайшее время планируется встретиться с Владимиром Путиным.