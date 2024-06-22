Атомный авианосец США вошел в южнокорейский порт, чтобы «показать силу» Путину

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Yonhap: в порт Южной Кореи зашел авианосец США после визита Путина в КНДР

Атомный авианосец США USS Theodore Roosevelt прибыл в порт южнокорейского города Пусан. Это стало ответом на укрепление сотрудничества между РФ и КНДР, сообщает радио Sputnik .

По данным агентства Yonhap, корабль прибыл в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи. Они связаны с углублением военного сотрудничества КНДР и России.

Американский авианосец посетил южнокорейский порт впервые с ноября 2023 года. Он зашел туда в сопровождении эсминцев Halsey и Daniel Inouye.

Theodore Roosevelt станет участником военных учений США, Японии и Южной Кореи под названием Freedom Edge. Их проведут в конце июня.