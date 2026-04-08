Армия Таиланда пополнила ряды рекордным количеством добровольцев за счет рекламы

Рекламная кампания включала в себя шутливые призывы, например, взять паузу в семейной жизни или справиться с сердечными переживаниями после расставания. Данные были изучены на основе материалов командования и особенностей проведения рекламной акции.

Ежегодный призыв в Таиланде проводится с 1 по 12 апреля путем жеребьевки среди граждан, достигших 21 года. Срок обязательной службы составляет два года. Альтернативой лотерее является добровольное поступление на военную службу.

По информации командования сухопутных войск, в стартовый период призывной кампании было получено более 30 тысяч электронных заявлений от добровольцев. Это позволило впервые перевыполнить план интернет-набора на 105%. Это максимальный показатель онлайн-заявок от добровольцев за всю историю. Согласно открытой статистике главного штаба, в период с 2023 по 2025 годы аналогичное количество заявлений колебалось в пределах от 13 до 15 тысяч. В 2026 году военные впервые использовали для агитации масштабную рекламу в социальных сетях. Официальный и сухой стиль общения был заменен на простой «казарменный» юмор и обсуждение актуальных для молодежи тем.

Так, в одном из обращений на странице «Армейская улыбка», принадлежащей командованию, говорилось: «Надоела жена? Нет лучше места, чтобы отдохнуть от нее, чем военный лагерь!», — отмечается в другом армейском посте.

