Армия России признана второй по мощности в мире

сегодня в 13:17

Россия занимает второе место в рейтинге стран по их военной мощи

По данным рейтинга Global Firepower, опубликованным Business Insider, Российская Федерация находится на второй строчке в списке государств, обладающих наибольшей военной мощью, передает Газета.ru .

«Имея показатель 0,0788 в PowerIndex, Россия занимает второе место в рейтинге мощнейших армий мира», — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что, помимо значительной боевой силы, РФ обладает внушительным арсеналом ядерного оружия.

Лидером рейтинга является армия Соединенных Штатов, а на третьем месте расположилась армия Китая. Вооруженные силы Украины заняли лишь 20-ю позицию, уступив таким странам, как Индонезия, Австралия, Южная Корея и Турция.

