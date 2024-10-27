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Армия России признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report

Второе место по военной мощи занимает армия США, следует из рейтинга. На третьей строчке — армия Израиля.

Вооруженные силы Украины находятся на восьмом месте.

В топ-10 сильнейших армий мира также попали Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

Ранее сообщалось, что согласно данным ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024, Россия находится на втором месте в списке самых сильных армий мира.