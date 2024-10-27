Армия России признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report
Российская армия заняла первое место в рейтинге журнала US News and World, сообщает РИА Новости.
Второе место по военной мощи занимает армия США, следует из рейтинга. На третьей строчке — армия Израиля.
Вооруженные силы Украины находятся на восьмом месте.
В топ-10 сильнейших армий мира также попали Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.
Ранее сообщалось, что согласно данным ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024, Россия находится на втором месте в списке самых сильных армий мира.