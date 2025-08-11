Армия Израиля заявила о ликвидации боевика ХАМАС среди журналистов

Трагедия произошла незадолго до полуночи по местному времени, когда снаряд поразил палатку для журналистов у больницы «Аш-Шифа».

Помимо корреспондентов Анаса аш-Шарифа и Мухаммеда Крейки, жертвами стали два оператора телеканала. Всего в результате атаки погибли семь человек.

Израильская армия подтвердила факт удара, заявив, что аш-Шариф являлся боевиком ХАМАС, ответственным за ракетные обстрелы израильской территории. В официальном заявлении военные подчеркнули, что он «использовал статус журналиста как прикрытие для террористической деятельности».

По данным палестинских властей, число погибших журналистов в Газе с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года превысило 230 человек. Минздрав анклава сообщает о 61 430 погибших и более 153 тысячах пострадавших за этот период.