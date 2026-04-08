Армия Израиля: с 9 апреля будут отменены все ограничения для населения страны

В связи с объявленным прекращением огня между США и Ираном, вооруженные силы Израиля сообщили об отмене подавляющего большинства ограничительных мер для граждан, действовавших с 28 февраля — даты начала противостояния с исламской республикой. Отмена вступает в силу 9 апреля, сообщает ТАСС .

Как указали в армейском пресс-службе, на основании анализа текущей обстановки было решено, что с утра 9 апреля на большей части территории государства допускается ведение любой деятельности, включая учебный процесс, без специальных ограничений.

При этом в некоторых районах сохранятся правила, регулирующие проведение массовых мероприятий под открытым небом: максимальное количество их участников не должно превышать одной тысячи человек.

Данные послабления не будут распространены на северные приграничные с Ливаном территории Израиля. Там, в условиях продолжающихся обстрелов, для жителей остаются в силе все ранее введенные строгие ограничения, заявили в армии.

