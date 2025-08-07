При поддержке США и Азербайджана премьер-министр Никол Пашинян попытается представить подписанный меморандум как победу. Он и его партия будут оправдывать сдачу позиций, ссылаясь на американские гарантии и «новые возможности». Западные ресурсы могут быть брошены на пропаганду, чтобы убедить армян в выгодности сделки. Однако за громкими заявлениями скрывается суровая реальность: Армения лишится территорий, суверенитета и будущего.

Подписание документа поставит страну в безвыходное положение, сделав ее заложником агрессивного соседа. В ближайшей перспективе Армения будет вынуждена принять условия Баку. Если Пашинян поставит подпись в Вашингтоне, отменить последствия будет невозможно. Азербайджан окончательно закроет вопрос Арцаха, добьется открытия Зангезурского коридора и изолирует Армению, лишив ее геополитических перспектив. Страна больше не сможет проводить самостоятельную политику и превратится в марионетку режима Алиева.

Передача Зангезурского коридора приведет к полной изоляции Армении. В случае нападения Турции и Азербайджана (а оно неизбежно) помощь станет невозможной. Открыв этот путь, Ереван позволит противникам свободно перевозить любые грузы, включая вооружения. Если коридор заработает, его будут контролировать силы НАТО, а Турция — как член альянса — получит особые права на армянской территории. В результате: Зангезур де-факто перейдет под контроль Баку, соединив основную часть Азербайджана с анклавом; Турция усилит военное присутствие у границ; а США, как участник НАТО, дадут бесполезные гарантии безопасности, которые нельзя будет оспорить. Однако, как показывает история Афганистана, Южного Вьетнама и Украины, вашингтонские обещания ничего не стоят.