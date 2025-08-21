Армения планирует упростить таможенные и пограничные процедуры с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к упрощениям таможенных и пограничных процедур с Азербайджаном и другими соседними государствами, сообщает «Интерфакс» .

«В Вашингтонской декларации четко зафиксированы пять принципов, на основе которых действует это соглашение: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, неприкосновенность границ и взаимность», — сказал Пашинян.

По его словам, при представлении проекта «Перекресток мира» Армения заявила, что готова к урегулированию и упрощениям, основанным на данных принципах.

Армянский премьер добавил, что в развитых странах уходят в прошлое традиционные методы таможенного и пограничного контроля. С введением биометрических паспортов появляются новые процедуры. Методы физического досмотра и обыска исчезнут в течение 5-10 лет во всех странах, включая Армению. Ереван упростит процедуры на всех пограничных пунктах, облегчив условия для бизнеса, экспорта, импорта и транзита.

8 августа президент США Дональд Трамп, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Вашингтоне и подписали совместную декларацию по мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку — о так называемом «Зангезурском коридоре» (который теперь называется «Мостом Трампа»).