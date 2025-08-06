Армения отозвала почетного консула в Екатеринбурге

сегодня в 23:25

Ранее дипломат публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) и арестованного мецената Самвела Карапетяна, заявив о недопустимости давления на духовные институты.

Конфликт между властями и церковью обострился после резких высказываний премьера Никола Пашиняна в адрес ААЦ.

Правительство пытается усилить контроль над церковью, что вызвало волну арестов среди духовенства и мирян. В Ереване уже задержаны архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, обвиненные в попытке «захвата власти».