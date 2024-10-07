сегодня в 22:52

Армения не стала присоединяться к двум важным заявлениям на Совете глав МИД СНГ

Армения не поддержала на Совете глав МИД СНГ документ «О принципах обеспечения безопасности в Евразии», сообщает ТАСС .

Вторым документом, который не поддержала армянская сторона, стал документ «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».

О том, что Армения не присоединилась к двум важным документам, Общественному телевидению республики заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Причина такого решения Армении не указана.