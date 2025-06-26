Армения намекнула на выход из ОДКБ, если Россия не выскажется о Карабахе

Армения потребовала «политических заявлений» от России и партнеров по ОДКБ

Армения примет «окончательное решение» по вопросу членства в ОДКБ, если ее союзники по организации, в том числе Россия, не сделают «политических заявлений» о действиях Азербайджана в Карабахе. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Ваан Костанян в ходе брифинга, сообщают «Новости-Армения» .

«Мы не просто намекаем ОДКБ, а говорим об этом прямо: так долго продолжаться не может», — заявил он.

По словам замглавы МИД Армении, России и другим участникам ОДКБ нужно выступить с «политическими заявлениями, о которых речь шла еще несколько лет назад», и высказаться о произошедшем в Нагорном Карабахе. В противном случае, как утверждает Костанян, «Армения примет окончательное решение» по теме продолжения членства в ОДКБ.

В феврале 2024 года Армения объявила о заморозке своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и позже отказалась платить членские взносы. Премьер-министр республики Никол Пашинян утверждал, что ОДКБ «не выполняло оборонные обязательства» перед армянскими партнерами.

Осенью 2023 года Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» для восстановления конституционного строя в Карабахе. Ереван называл военную операцию азербайджанцев агрессией, но отмечал, что в Карабахе нет армянских военных. Россия призывала стороны конфликта прекратить огонь и продолжить переговоры. Во время обострения конфликта в Карабахе российские миротворцы оказывали медпомощь пострадавшим и помогали в эвакуации мирного населения региона.

В ходе военной операции Азербайджан взял Нагорный Карабах под полный контроль. Армения также это признавала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявлял, что де-юре Азербайджан действовал на своей территории.