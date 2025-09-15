Арестованный за взятку мэр Красноярска решил сложить полномочий
Фото - © РИА Новости
Обвиняемый в получении взятки Владислав Логинов, занимающий пост мэра Красноярска, подал в отставку, сообщает aif.ru.
В горсовете подтвердили факт поступления документа о сложении Логиновым полномочий. Комиссия по самоуправлению изучила его 15 сентября, а окончательное решение будет принято на сессии горсовета 16 сентября.
При этом пресс-служба городской администрации сообщила, что заявление об отставке Логинова с занимаемой должности в ведомство пока не поступало.
Мэра Красноярска подозревают в коррупции, а именно в получении взятки, сумма которой превышает 180 млн рублей.