АР: Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой на выборах президента США

Камала Харрис позвонила и поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах, сообщает Associated Press .

Анонимный источник из команды Харрис сообщил изданию, что она обсудила с Трампом важность мирной передачи власти перед своей запланированной речью о признании поражения.

Предварительно, Харрис выступит с речью о признании своего поражения на президентских выборах после полуночи по Москве. Публично Харрис еще не признала поражение.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал убедительную победу на прошедших 5 ноября выборах президента США. По предварительным данным, набирает 277 голосов выборщиков — это более 72 млн голосов избирателей.