AP: Россия запуском «Орешника» подала сигнал Западу

Сигнал, который подала РФ, запустив новую баллистическую ракету «Орешник», должен быть воспринят Западом напрямую. Таким образом прокомментировал удар России директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилл, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: „Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?“, — заявил он.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.