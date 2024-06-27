AP: польские «каникулы с армией» готовят жителей к конфликту с Россией

Польская армия предлагает жителям страны принять участие в летней программе «Каникулы с армией», которая предполагает добровольную подготовку на случай возможного конфликта с РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«Польша держит Россию в уме, проводя „Каникулы с армией“ в поисках солдат», — сказано в публикации.

В программу входит военная подготовка с жалованием для граждан от 18 до 35 лет. Обучение длится 28 дней без увольнительных. После этого поляки дают солдатскую присягу. По завершению программы участники могут как уйти в запас, так и продолжить службу в теробороне.

Журналисты отмечают, что ВС Польши таким образом готовят своих граждан к потенциальному противостоянию с РФ. Власти страны хотят расширить свою армию, в которой сегодня почти 200 тыс. человек.