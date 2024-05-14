Антонов: запрет импорта российского урана ударит по самим США

США ударят сами по себе введением запрета на импорт российского урана, тогда как Россия сможет реализовать свои проекты в других странах, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное — навредить нашей стране», — пояснил дипломат.

Он назвал попытки Соединенных Штатов нанести РФ стратегическое экономическое поражение провальными. При этом решение Байдена подписать закон станет выпадом не только против Москвы, но и против всего мирового рынка уранового топлива. Все это приведет к ряду потрясений в международных отношениях.

«Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции», — добавил Антонов.

При этом российская экономика, по его словам, готова к любым новым вызовам.