Антонов: Вашингтон перестал скрывать истинный смысл антироссийских санкций

США перестали скрывать настоящий смысл своих антироссийских санкций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, подразумевая «конъюнктурные и хищнические амбиции» Вашингтона. Его слова приводит Telegram-канал диппредставительства.

Он ответил на высказывания представителей администрации США о планах усилить давление на энергетическую сферу России.

«Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», — пояснил посол.

Антонов добавил, что власти Соединенных Штатов «при любом случае» угрожают Москве всевозможными ограничениями.

«Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции», — указал он.