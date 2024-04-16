Антонов: Украина стала американским полигоном для военно-биологических программ

Вашингтон использует Украину в качестве полигона для реализации своих военно-биологических программ, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба российского диппредставительства в Telegram .

При этом Соединенные Штаты взяли курс на демонтаж всей международно-правовой архитектуры КВРН, указал он. Также дипломат заявил о росте непредсказуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне дестабилизирующих планов США разместить там свои ракеты до конца текущего года.

«Деструктивное влияние США дотягивается и до космического пространства», — добавил Антонов.

При этом американские «стратеги», по его словам, пытаются обвинить Москву в планах разместить ядерное оружие в космосе для оправдания своих военных замыслов на орбите.