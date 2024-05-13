Антонов: США пытаются снять с Киева ответственность за удары по гражданским

Вашингтон пытается сделать все, чтобы снять с украинских властей ответственность за их злодеяния, на что указывается отсутствие реакции на последние удары по Белгороду, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования — весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», — сказал посол.

«Независимые» западные СМИ, по его словами, даже не обратили внимание, что «неонацистские выродки» около 10 раз за день атаковали российский город.

«Подчеркну: детей, женщин, стариков убивают западным оружием. Некие обещания Киева не использовать по целям в нашей стране полученные из Америки вооружения и гроша ломаного не стоят», — добавил Антонов.

ВС РФ, по мнению дипломата, остается только наращивать боевые действия и отодвигать угрозу от своих границ.