Вашингтону пора прекратить попытки «продлить агонию прирученного режима» на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости .

В интервью журналистам дипломат указал, что власти США снова показывают отсутствие какой-либо заинтересованности в прекращении боевых действий в зоне конфликта. Также примечательно, по его мнению, что Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине в день, когда российское руководство вновь заявило о готовности к ведению переговоров.

«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения», — сказал Антонов.

Дипломат напомнил, что Вашингтон заявляет о завершении подготовки украинских пилотов для F-16 и намекает на «зеленый свет» для ударов по России своим оружием. Антонов призвал США признать происходящее «на земле» и отказаться от планов нанести Москве «стратегическое поражение».