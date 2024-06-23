Анохин: ПВО сработала над Смоленском

Системы противовоздушной обороны сработали над Смоленском и Ярцево. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На места выдвинулись экстренные и оперативные службы.

«Уважаемые смоляне, в случае обнаружения частей БПЛА просьба к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб», — добавил губернатор.

Информация о последствиях уточняется.