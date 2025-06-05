«Понятно, что стенограммы вчерашнего телефонного разговора мы еще очень долго не увидим, но, на мой взгляд, стоит обратить внимание на акценты, расставленные в официальном комментарии помощника президента России Юрия Ушакова, вышедшем буквально через час после того, как разговор завершился: представитель Кремля отметил, что президенты обсуждали не только ситуацию вокруг Украины, но и ситуацию на Ближнем Востоке, и недавний вооруженный инцидент между Индией и Пакистаном, – но ведь во всех трех случаях в роли главного поджигателя выступает Великобритания», – сказал Сипров.

Он отметил, что даже сложно сказать, кому сильнее нынче «гадит англичанка» – России или американцам.

«Едва ли Трамп доволен тем, что его усилия по установлению мира на Ближнем Востоке торпедируются все новыми и новыми британскими провокациями. Вероятно, отсюда его просьба поучаствовать в переговорах между США и Ираном. И, конечно же, история с атаками на аэродромы базирования российских стратегических ракетоносцев не могла не стать триггером для Трампа», – констатировал политолог.

Сипров обратил внимание на то, что подобные провокации могут привести к мировой ядерной войне. Так, лондонские хозяева киевского режима через подконтрольные масс-медиа еще попытались оклеветать американского президента – распространили фейк, что его проинформировали о подготовке диверсий.

«Вероятнее всего, основным политическим итогом вчерашнего разговора станет смена американского курса на украинском треке: Вашингтон начнет постепенно отстраиваться от Киева как от токсичного, проблемного и абсолютно недоговороспособного партнера. А для России этот разговор – очередной дипломатический успех», – заключил эксперт.