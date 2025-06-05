«Англичанка гадит»: как звонок Трампа и Путина меняет курс США по Украине
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США могут начать отход от поддержки Киева после телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Понятно, что стенограммы вчерашнего телефонного разговора мы еще очень долго не увидим, но, на мой взгляд, стоит обратить внимание на акценты, расставленные в официальном комментарии помощника президента России Юрия Ушакова, вышедшем буквально через час после того, как разговор завершился: представитель Кремля отметил, что президенты обсуждали не только ситуацию вокруг Украины, но и ситуацию на Ближнем Востоке, и недавний вооруженный инцидент между Индией и Пакистаном, – но ведь во всех трех случаях в роли главного поджигателя выступает Великобритания», – сказал Сипров.
Он отметил, что даже сложно сказать, кому сильнее нынче «гадит англичанка» – России или американцам.
«Едва ли Трамп доволен тем, что его усилия по установлению мира на Ближнем Востоке торпедируются все новыми и новыми британскими провокациями. Вероятно, отсюда его просьба поучаствовать в переговорах между США и Ираном. И, конечно же, история с атаками на аэродромы базирования российских стратегических ракетоносцев не могла не стать триггером для Трампа», – констатировал политолог.
Сипров обратил внимание на то, что подобные провокации могут привести к мировой ядерной войне. Так, лондонские хозяева киевского режима через подконтрольные масс-медиа еще попытались оклеветать американского президента – распространили фейк, что его проинформировали о подготовке диверсий.
«Вероятнее всего, основным политическим итогом вчерашнего разговора станет смена американского курса на украинском треке: Вашингтон начнет постепенно отстраиваться от Киева как от токсичного, проблемного и абсолютно недоговороспособного партнера. А для России этот разговор – очередной дипломатический успех», – заключил эксперт.