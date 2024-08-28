Андрей Воробьев: выборы в совет депутатов Долгопрудного должны быть прозрачными

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Долгопрудный Владиславом Юдиным, в ходе которой выслушал доклады по важным вопросам развития округа и уделил внимание предстоящим выборам в местный совет депутатов.

С 6 по 8 сентября в Долгопрудном состоятся выборы в местный совет депутатов. Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Надеюсь, что вы сделаете все, чтобы каждый человек имел возможность проголосовать в удобном для него формате. Это прямая наша задача и обязанность», — подчеркнул Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с Владиславом Юдиным.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. Жители региона могут самостоятельно выбрать удобный способ участия в голосовании. Подробнее узнать о выборах-2024 можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.