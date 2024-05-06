Андрей Воробьев предложил Евгении Хрусталевой возглавить Домодедово

Сегодня Хрусталева является временно исполняющей полномочия главы муниципального образования.

«Вы с 2015 года работаете в администрации городского округа Домодедово — очень важном для нас. Долгое время Леонид Павлович Ковалевский вкладывал там очень много сил и в систему ЖКХ, и в образование, и, конечно же, в экономику. Вы успешно работали в команде Александра Владимировича Двойных, который затем возглавлял муниципалитет, вас хорошо знают жители», — отметил Воробьев.

Он уточнил, что подмосковные власти будут предлагать кандидатуру Хрусталевой на пост главы муниципалитета, чтобы обеспечивать развитие округа, а также и дальше решать проблемы, беспокоящие жителей.

«Безусловно, чаще всего это происходит, когда глава регулярно встречается с людьми и лучше всего понимает их проблемы. Знаю, что вы работу любите, многие высоко оценивают вашу трудоспособность и неравнодушие. Поэтому я очень надеюсь, что вы со всем справитесь, вам будет интересно, и вы продолжите развивать Домодедово. А жители будут это замечать», — добавил губернатор.

Хрусталева поблагодарила главу региона за оказанное ей доверие. Также она заявила, что готова продолжать развивать муниципалитет вместе с командой областного правительства. Главное, по словам врип главы округа, — результат.

Она уточнила, что уже 20 лет работает в Домодедове. А 10 лет назад переехала в округ постоянно жить.

«Мои дети ходят в тут школу, мне понятны проблемы жителей городского округа, сложности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Нам, в частности, предстоит большая работа по реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства», — сказала Хрусталева.

Главу округа будет выбирать Совет депутатов Домодедова из кандидатов, которых представят по результатам проведенного конкурса.